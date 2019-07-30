鳳山溪中下游生態緩坡工程 11月完工

2019-07-30

〔記者王榮祥／高雄報導〕行政院副院長陳其邁昨會勘鳳山溪中下游民安橋到中厝橋生態緩坡營造工程，第六河川局指出，工程進度約七十六％，預計今年十一月完工。陳其邁表示，中央對高雄水利建設補助，近三年約六十幾億元，前瞻基礎建設計畫補助高雄現管河川總經費工程預算約十九．二億，希望中央、地方充分合作，改善高雄生活品質，減輕水患災情。

增加逕流面積 營造親水環境

陳其邁昨偕同鳳山區立委許智傑、高市議員林智鴻、南服中心執行長陳政聞等人，共同會勘鳳山溪中下游民安橋到中厝橋生態緩坡營造工程，由第六河川局長邱忠川簡報，內容含塊石護坡、漿砌塊石緩坡、水岸步道及人行景觀橋等，經費約一億三千萬元，中央負擔七十八％，目前工程進度約七十六％，預計今年十一月完工。

陳其邁表示，昨天主要是看鳳山溪中下游、從民安橋到中厝橋的整治，不僅增加它的逕流面積，營造水與綠的環境，也讓周邊生活都能改善，讓社區生活品質可以提升。

河川工程經費 前瞻補助19億

陳其邁進一步指出，中央對高雄水利建設補助，近三年大概有六十幾億元，前瞻基礎建設計畫補助高雄現管河川總經費工程預算約十九．二億，希望中央、地方充分合作，改善高雄生活品質，減輕水患。

他也呼籲韓市長把高雄市市政建設做好，解決民眾困難，這才是民眾七個月前、支持韓市長衷心期盼的事。

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