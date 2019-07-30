《桃園》東方美人茶賽 龜山茶農獲特等獎

2019-07-30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕「一○八年桃園市全國優質東方美人茶評鑑比賽頒獎典禮」昨在市府綜合會議廳舉行，龜山區茶農林雨暘獲頒「特等獎」。他受訪時謙虛表示，這要歸功老天爺以及協助採茶的婆婆媽媽們。

林雨暘還包辦頭、二、三等獎

今年參賽者主要來自桃園、新竹、苗栗及新北、花蓮等縣市，參賽點數共四八七點，選出特等獎一名、頭等獎十一名、二等獎十五名、三等獎廿四名。拿下特等獎的林雨暘另包辦頭等、二等、三等獎，其他獲獎者不乏返鄉製茶的青農。據了解，特等獎茶葉因品質好，價格喊到一台斤四十八萬元。

三代製茶 得獎茶1斤喊到48萬

林雨暘說，他的阿 公、父親都以製茶為業，他已是第三代，製作東方美人茶的茶葉，得靠小綠葉蟬叮咬後，才能產生特殊的果蜜香，桃竹苗的氣候剛好能提供小綠葉蟬合適的生長環境，要製作出好茶，每一個環節都不可大意，從第一線採摘茶菁到製茶，必須仔細挑掉不好的茶菁，每次參賽都讓他瘦一大圈，而茶葉對他來說不單只是飲品，而是「藝術品」。

副市長李憲明主持頒獎典禮表示，台灣茶農辛苦栽種茶葉，卻也飽受國外劣質茶葉的侵擾，讓辛苦得不到回饋，東方美人茶因具獨特性，國外的茶葉很難取代，因此希望透過舉辦比賽，將東方美人茶大力推廣出去。

市府農業局表示，為了讓各茶葉評鑑更具象徵性、避免仿冒，規劃有茶葉分級包裝制度，並在茶罐上外加「防偽封籤」，讓愛茶或是飲茶初級者，都能安心找到適合自己的茶。

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