《桃園》引入實驗教育 原民校長請調返鄉

2019-07-30

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕市府教育局昨天舉辦一○八年度各級學校校長布達交接典禮，市長鄭文燦主持並一一頒發聘書。今年有五名校長退休、四十名校長及園長連任、廿名校長轉任，八名校長及園長新任。

從大溪僑愛請調回復興巴陵

其中，擔任校長第廿年的五十二歲泰雅族原民校長高理忠，從大溪區僑愛國小請調回故鄉復興區巴陵國小服務，他期許能在巴陵推動實驗教育，讓全校約九十九％的泰雅孩子能更認識泰雅文化，並推動透過音樂與外界交流。

高理忠歷任光華、介壽、大安及僑愛國小校長， 具有教育、民族學雙碩士學位，目前正攻讀政治大學教育系哲學組博士班，他表示，全國已有廿八所原住民實驗學校，桃園市雖然原住民學生數最多，卻仍沒有實驗學校，希望在接任巴陵國小後，能引入實驗教育，讓原住民孩子重拾泰雅文化的核心價值，了解原住民文學、歷史、傳統、生態等諸多內涵。

鄭文燦主持校長布達交接

另，經國國中校長陳雅玲也自願調任大溪國中，她表示，大溪與她的家鄉鹿港有許多雷同之處，她在經國國中服務六年來，已完成階段性任務，包括創立創造能力資優資源班、實施國三生常態編班能力分組等，樂於接受挑戰的她，盼能遠離城市喧囂，到鄉鎮學校實踐教育初衷，她的丈夫觀音高中校長林振清昨也到場祝福，校長夫妻檔也蔚為佳話。

鄭文燦表示，校長是學校治理的關鍵靈魂人物，肩負整合教職員、家長會，打造一致的教育方向，與學校發展息息相關；校長難為，教育主管機關也須承擔相當的責任及業務量，盼透過行政減量，鼓勵學校夢想大一點、壓力小一點，也呼籲社區及家長團體扮演重要支柱，共創美好教育。

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