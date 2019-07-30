桃竹苗求職添翼 勞動部開400職訓課程

2019-07-30

〔記者李容萍／楊梅報導〕暑假畢業潮帶來求職旺季，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署為幫助社會新鮮人提升就業技能、順利找到好工作，與區內工（公）、協會及大專校院合作，即起推出近四百門職前與在職課程，提供約一萬二千個進修機會，幫助青年朋友升級就業技能。依歷年經驗，美容、 餐飲及手工藝都是報名秒殺課程，有意者可得眼明手快。

勞動部「一○七年青年（十五至廿九歲）就業狀況調查」發現，有四成八的青年勞工在初次求職時曾遭遇困難，其中以「經歷不足」及「不知道自己適合做哪方面工作」、「技能不足」比率較高。

特定對象失業者可免費參訓

桃竹苗分署長賴家仁表示，針對失業者舉辦的職前及專才基地職訓課程，只要是特定對象、就業保險被保險人非自願或自願性失業者，都可免費參訓，一般身分的失業者須負擔廿％訓練費用；勞工在職期間，如有提升技能的需求，可報名參加「產業人才投資方案」的補助訓練課程，只要年滿十五歲，具就業保險、勞保或農保被保險人身分的在職勞工，一般身分在職勞工補助八十％訓練費用，特定對象在職勞工全額補助訓練費用。

美容、餐飲及手工藝課程搶手

配合初次求職的青年，桃竹苗分署開辦機構模擬設計製圖、工業產品設計與3D列印、ERP企業與財務管理實務、智慧家庭IoT物聯網設計與家電維修、複合式餐飲、中餐烹飪暨月子料理、服飾車縫打版、美甲與美容師、安卓手機程式設計、太陽能光電設置技術士、休閒農場經營、領隊導遊人才、資料科學與大數據分析師等近五十門符合產業需求的職訓課程，有技能需求的青年或待業民眾均可報名。

在職勞工也推出職訓補助課程

「產業人才投資方案」則推出語文、管理、生醫、財金、文創、建築、研發專利、電腦資訊、精密機械、精緻農業、工業製造、文創及觀光休閒等職訓補助課程，提供給有需要職能提升的在職勞工，利用工作之餘參訓，累積職場競爭力。

賴家仁強調，有「才」便是「財」，不論想找工作或在職勞工，除了確定職涯方向，最重要的就是盤點自身職能是否與時俱進、且符合產業所需，才能讓自己在職場上保有競爭價值。詳細內容可上台灣就業通網站「找課程」專頁查閱。

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