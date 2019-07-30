2年燒3次 保障掩埋場將轉型地質公園

2019-07-30

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕觀音區保障掩埋場前天傍晚六點多發生火警，濃煙直衝天際，消防人員獲報前往灌救，火勢於當晚九點撲滅，初判起火原因是天氣炎熱引發垃圾自燃，但也不排除是丟棄的家庭用瓦斯罐內還有殘餘瓦斯導致自燃，火勢一發不可收拾。

疑家用瓦斯罐自燃 環署允列強制回收

市府環保局長呂理德強調，家用瓦斯罐須排空才能回收，但有民眾會便宜行事，將未排空瓦斯罐以一般垃圾丟棄，昨已向環保署建議將家庭用瓦斯罐、滅火器公告為強制回收品，讓民眾使用瓦斯罐後，可像燈泡一樣，拿回原店家回收，才可避免瓦斯罐、滅火器殘留物造成危險，此建議已獲環保署正面回應。

生質能源中心2021年啟用 掩埋場將退場

本月初，桃園區會稽掩埋場發生火警，不到一個月，保障掩埋場又竄出火舌，雖未造成人員傷亡，卻是保障掩埋場近兩年來第三次發生火警。呂理德表示，待桃園生質能源中心二○二一年七月啟用後，將啟動垃圾掩埋場退場機制，保障掩埋場的垃圾清理完後，將轉型為地質公園，估計需三至五年。

前天火警燃燒面積約三百平方公尺（九十坪），呂理德說，環保局與市府消防局採用覆土窒息法，先將垃圾山推平，將悶燒嚴重區域以土堆覆蓋降溫後再夯實壓平，藉此隔絕氧氣，讓悶燒區域不再復燃。

消防局統計，前晚保障掩埋場火警是近兩年來第六件垃圾掩埋場火警案。前五件分別為︰前年八月，中壢區忠福垃圾掩埋場失火；不到一個月，觀音區保障垃圾掩埋場也竄出火舌，不僅造成空氣污染，也導致垃圾無處存放，爆發垃圾危機。同處去年六月又失火，延燒約一個籃球場面積；去年九月，八德大安垃圾掩埋場發生火警；今年七月初，會稽掩埋場發生火警。

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