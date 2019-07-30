石門水庫藍色公路夯 薑母島民返家拚經濟

2019-07-30

〔記者李容萍／大溪、復興報導〕市府觀光旅遊局與客運、遊艇業者及復興區公所合作推出「石門水庫藍色公路」套裝行程，七月十三日首航後，經過三個週休假日，累計吸引兩千人體驗，不僅讓船家營收增加一五○％，且因假日登「薑母島」人潮增加，在外居住的島民返島販售農產、藝品，前往新溪口吊橋的遊客人數更佔卅六％，成功帶動觀光旅遊人潮，締造三贏佳績。

套裝行程吸引2千人體驗

觀旅局長楊勝評表示，暑期假日限定、限量的「石門水庫藍色公路」套裝行程，提供旅客到石門水庫新玩法，遊客從石門水庫搭遊艇可直達新溪口吊橋，不需經過台七線塞車、漫長的山路及等待接駁，即可輕鬆旅遊；套裝行程內含「台灣好行」石門水庫線一日券、石門水庫大壩遊艇來回船票、新溪口吊橋門票，原價五百五十元，優惠價四百五十五元附贈小禮物，歡迎親子揪團自由行。

偶像劇取景「薑母島」翻紅

「石門水庫藍色公路」套裝行程優惠至九月一日止，但看準藍色公路帶來的商機和「錢」景，桃園市渡船遊艇商業同業公會理事長范揚煥、總幹事陳咪春表示，只要石門水庫大壩水位仍高於二四○公尺，藍色公路就會繼續行駛，遊客可選擇自行開車至大壩或阿姆坪碼頭搭乘遊艇。

藍色公路行程夯，阿姆坪碼頭對岸的枕頭山，因偶像劇取景為「薑母島」而翻紅，島上因屬水源保護區，仍保持原始風貌，對外聯絡以水路為主，到阿姆坪碼頭搭船航行只要五分鐘，成為遊艇主要停靠景點之一。

市府去年委託北區水資源局，在島上碼頭、島邊打造二五○公尺長的環湖步道，採Ｚ字型設計，傍晚可從步道欣賞夕陽襯托湖色的美麗景致，遊艇業者期盼能增添牌樓、涼亭、彩繪牆面及拍照、打卡等設施，讓遊客保有新鮮感。

20年前一輛車登島回不去

薑母島早年有兩百多戶人家，水庫蓄水後，多舉家遷居，現設戶籍廿八戶，但年輕人口外流，實際居住僅五戶，且都是老人家，最老的已經九十六歲；島上還有一輛幾乎淹沒在雜草叢的轎車，吸引登島遊客熱烈討論，原來廿年前水庫曾乾涸、幾乎見底，居民從對岸直接開車回薑母島，但後來水位升高、未再見底，這輛車再也開不回去，成了船家導覽趣談。

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