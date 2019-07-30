牛犢價格崩盤 酪農怨開放進口

2019-07-30

〔記者黃美珠／竹縣報導〕國內酪農業牛犢價格從去年底開始「跌跌」不休，新竹縣酪農產銷班班長魏春富說，小公牛已經到了一頭一千元都乏人問津的地步，主因是過去三年來農委會核准進口三、四千隻孕女牛、又開放外國牛肉進口。

對此，政府已發現問題，明令到明年六月卅日以前禁止再進口牛隻。不過，已被打亂的市場短期間恐難恢復，酪農盼有配套措施，讓價格止跌回升。

魏春富說，以前小牛出生一週就會立刻被肉牛飼養戶買去，到去年上半年的行情，每頭都還保有七千元，現在卻頂多一千到一千五百元，讓酪農們叫苦連天。

魏春富說，懷孕的母牛（孕女牛）如果產下小公牛，就賣給肉牛飼養者，最後進入肉牛市場。小母牛因會懷孕、泌乳，價格比較高，但跟小公牛一樣價格一直下滑，以前每頭至少三萬元起跳，現在一頭不到三萬元。

他說，從去年底開始，小公牛的價格不斷下探新低，連他都忍不住要懷疑會不會最後每頭連五百元都不值？

魏春富說，以前新生的小公牛出生一週就可脫手，現在平均要多養一週才能賣出。依飼養成本推估，一頭小公牛的合理售價應該是四千元，現在卻僅剩四分之一且仍持續下跌中，希望有關單位看到他們的無奈。

肉牛飼養戶也有話說，認為大量進口的孕女牛造成國內原有的母牛短時間內被大量淘汰進入肉牛市場，不僅讓乳牛牛犢價格狂跌，肉牛的市場行情也被打亂，嚴重壓縮養牛的利潤。

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