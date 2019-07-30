走石階絆倒受傷 婦請求國賠

2019-07-30

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市謝姓婦人去年十月行經頭份市民生里活動中心時，遭高低落差約五公分的石階絆倒摔傷，導致胸椎骨折，認為頭份市公所管理的公共設施有嚴重瑕疵，憤而向公所請求國賠，索償五十萬元。頭份市長羅雪珠表示，已向傷者慰問、協調，但因難證明直接因果關係故不予理賠，全案已由法院審理，將尊重後續司法判決。

六十三歲謝姓婦人向警方說，去年於該活動中心參加民生社區發展協會舉辦的照顧關懷協會揭牌儀式，經過側門外走廊時，因地面與階梯皆是灰色洗石子，有些許高低落差但無明顯警示，導致她經過時未能注意而絆倒，步履踉蹌正面趴地猛摔，送醫檢查發現第十二節胸椎壓迫性骨折。

謝婦認為，民生活動中心屬公所委外建造、管理，但工程設計有明顯瑕疵，害人跌倒受傷，憤而向公所請求五十萬元國賠，但公所回文指出，室外台階走廊的設置與管理並無缺失，公所無賠償義務，故予以拒絕。

謝婦丈夫忿忿不平說，公所於案發後立即以不鏽鋼及黃色標線加強警示，足以證明設計確有缺失，為了討公道，已花十萬元請台中建築師公會到場會勘，並依《國家賠償法》對公所請求國賠訴訟。

羅雪珠表示，工程設計及建造並無瑕疵，案發後也增加警示，並慰問傷者給予協助，但公部門支用任何款項皆須有憑據、按規定執行，由於該案難證明受傷與公共工程設計有直接因果關係，故目前不擬理賠，而全案也已進入司法程序，將尊重法院判決。

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