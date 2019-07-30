功維敘隧道改造升級 經費到位

2019-07-30

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗市功維敘隧道每月平均五百輛次遊覽車遊客造訪，已成為爆紅景點，苗栗市公所向行政院交通部觀光局提改造方案爭取列入「體驗觀光—地方旅遊環境營造計畫」，獲同意補助一千五百二十萬元，除綠美化，將著重於生態復育池、展演空間等，營造四季不同景致，成為舊山線新亮點，預計明年六月前完工。

舊山線功維敘隧道有近一百二十年歷史，從苗栗市穿越貓裏山到南勢，全長四百四十一公尺，隧道北口有造型典雅優美紅磚砌拱，有如一座城堡，經過苗栗市公所整修及苗栗縣政府在隧道內設置七彩霓虹燈，燈光照射在清幽的隧道壁面，宛若置身神秘仙境，市公所陸續增加尚禹橋等景觀，擴大隧道南口腹地，去年再設置貨櫃屋旅客服務中心，四年多來，每月平均有五百輛次遊覽車遊客前來休憩，成為爆紅的景點。

規劃草原、生態池和展演平台等

苗栗市公所主秘邱宏宬指出，苗栗市提出「舊山線苗栗市功維敘隧道景點改造工程」向交通部觀光局爭取列入「體驗觀光—地方旅遊環境營造計畫」，獲交通部同意補助一千五百二十萬元經費、苗市公所自籌四百八十萬元。

邱宏宬表示，這項改造工程是從功維敘隧道南口到北口約一公里，共分青青大草原、親子活動空間、生態復育池、展演平台等，另還有綠色車廂廁所、懷舊月台、車票許願設施等，提供遊客不同的體驗。

工程委外設計 估明年6月完工

邱宏宬說，尤其將透過植栽綠美化，讓功維敘隧道周邊營造出春、夏、秋、冬不同的景致，盼吸引更多遊客前來攬勝，成為舊山線的新亮點，全案已發包委託設計，預計十一月前動工，明年六月前完工。

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