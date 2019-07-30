竹東客家音樂村 縣府拚翻案

2019-07-30

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕新竹縣政府原獲客委會核定總經費三點七五億元的竹東客家音樂村一案，去年十一月遭暫予撤銷退回後，縣府完成細部版的細部設計預算書圖，昨天邀集音樂及文化工作者舉辦座談會，針對定位、內容及經營等議題，希望凝聚地方共識，兩個月內再重新向客委會爭取補助。

去年遭退回 凝聚共識再提案

縣府交通旅遊處長游志祥表示，重新修正的音樂村建築物將避開有爭議的土地，不會影響工程進行。對於有與會者憂心未來恐淪為蚊子館，游志祥說，地方確有反對的不同聲音，但也有許多鎮民期待透過大型建設讓竹東翻身，發揚客家音樂文化，進而帶動觀光。

音樂村基地位於竹東鎮工業一路、工業二路及北興路口，面積約二點九六公頃。

負責此案規劃的建築師謝英俊指出，基地除規劃客家音樂村外，將結合旅客服務中心及交通轉運站暨地下停車場功能，未來三期、四期計畫納入竹東行政中心、文創商場和旅館等空間。

其中音樂村以禾埕、大戲棚為發想，設計音樂大禾埕／半戶外小劇場、創作空間如後製室、戶外小劇場等。

文史工作者黎許傳表示，竹東舉辦逾五十年山歌比賽，加上年輕一代的創新，是客家文化、生活的延續，相當難能可貴，他主張應禮遇客家國寶大師，提供專用教室、鐘點費開班授課。

黎許傳與彭學堯等人並建議定位為台灣客家音樂村，擴大格局。有與會者甚至建議提升層級至國立，由中央設專責中心管理。

與會縣議員中，林思銘主張維持竹東名稱，由縣府專責管理不委外；郭遠彰主張定位竹東，但內涵不侷限客家，也可納入其他音樂、舞蹈等展演；余筱菁提醒工程應尊重土地所有權人。

有鎮民希望蓋親子館或體育場

也有與會者認為竹東鎮已有樹杞林文化館、客家戲曲公園，鎮民比較期待親子館、圖書館、體育運動場地或公園。

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