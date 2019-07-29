中風男想增長 醫師：勃起功能先改善

2019-07-29

記者方志賢／高雄報導

一名40多歲男性疑似遇上仙人跳，積蓄被騙光，還被嫌那話兒太短、太小不「性福」，因此感到傷心並中風，進一步求助泌尿科，希望做「陰莖加大增長手術」，醫師卻認為他搞錯方向，應該優先改善陰莖勃起功能，而不是加大增長。

小港高美泌尿科診所院長張美玉表示，這名病患日前左半邊手腳不靈活，行動緩慢地走進診間，一坐下來就說：「我要做陰莖加大增長手術！」醫師以為聽錯了，因為男子中風，連生活自理都有問題，為何還要動這類手術呢？

張美玉說，經追問後，發現原來男子從未交過女友，一年多前，身邊突然出現一名妙齡女郎，他開心極了，沒想到女子不懷好意，騙光他的積蓄，還嫌他陰莖太短、太小，最後離開，導致他難過更中風，也罹患憂鬱症。

不過，該名男子後來看了一齣戲劇，男主角做了陰莖加大增長手術後，有了老婆，過著幸福的日子，使他也想做這種手術，盼望女友能夠回心轉意。

張美玉說，「陰莖增長手術」原理是放鬆恥骨、陰莖間的韌帶，「陰莖增大手術」則是利用小切口將真皮組織植入後，固定即可完成陰莖增大。

張美玉說，男子因中風陰莖海綿體的血管不好，應優先改善血管功能，提升勃起功能，否則陰莖硬度不好，「那根弄得很大也沒用！」因此給予病患低劑量的犀利士，建議偶爾自慰刺激，先改善陰莖勃起功能，才是解決之道。

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