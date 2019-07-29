「異想天開」 少婦喝補品減重 沒瘦身還便秘

2019-07-29

記者蘇孟娟／台中報導

台中市一名少婦產後丈夫外遇，壓力太大造成月經失調，更因暴食導致體重5年增加16公斤，40歲看起來卻像50歲。為了減重，她以人參飲、雞精等保健食品替代正餐，結果愈喝愈腫，更喝出嚴重便秘，所幸經中醫師協助調養身體，逐漸找回健康。

蓮樺中醫診所院長蔡惠君指出，該名少婦約30出頭嫁為人婦，當時席開200多桌十分風光，婚後兩年也順利產子，但產後不久，老公開始外遇不斷，讓她感到挫折，且抑鬱寡歡，每天都睡不著，35歲時更突然有停經跡象，月經要來不來，甚至一年只來一次。

安全感不足的少婦，靠吃發洩情緒，體重從50公斤飆升到66公斤，原本沒有自覺，直到被叫「阿嬤」、「阿桑」，驚覺已顯老態，趕緊啟動減肥計畫，每天僅吃一餐，其他則改喝人參飲、雞精或硯精替代正餐，不料體重一點都沒下降，且愈喝愈腫，甚至便秘嚴重，最後在家人提醒下尋求中醫師協助。

蔡惠君經過把脈問診後，認為少婦是因長年心情鬱悶，導致「肝鬱血熱」引起「閉經」，加上飲用人參飲、雞精、蜆精等補品補充體力，對於虛熱體質的她無異是火上澆油。

所幸經採用當歸、茯苓、梔子、薄荷等中藥「疏肝解鬱」、「清熱養血」，清除燥熱，並加強代謝、調經、疏肝及補腎等治療多管齊下，調養3個月後，好朋友開始正常報到，體重順利下降，目前已瘦身10公斤，漸漸重拾自信，直說要再繼續努力，瘦回「年輕的樣子」。

蔡惠君指出，想要瘦身一定要注意營養均衡，若只是少吃，讓代謝率下降，反而變成不易瘦下來的體質。此外，不少人對保健食品存在迷思，以為可以取代正餐養足精氣神，但喝下液體後，不易有飽足感，反而會更想吃東西，且部分雞精、蜆精均有鈉、鉀含量高的情況，喝太多恐易造成水腫，更不利瘦身；人參飲則是多使用高麗參，屬於溫補，若體質原已虛熱者，反而如同「火上加油」，造成虛火旺盛，口乾舌燥、可能引發便秘，更影響睡眠。

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