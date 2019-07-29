新北市慢飛天使畢業 蛻變成長感動師長

2019-07-29

〔記者賴筱桐／新北報導〕「孩子無法改變與生俱來的身心健康，但我們可以陪伴他們，探索人生無限的可能！」新北市立八里愛心教養院附設日托中心昨天舉行畢業典禮，「慢飛天使」小璽的媽媽劉家君分享孩子的蛻變，小璽在三峽日托中心就讀五年，從無法站立到能自行走路，從需要他人餵食到獨自進食，看著孩子的進步成長，她充滿感動。

劉家君表示，現在七歲的小璽因為早產曾進行動脈手術，當醫生宣告小孩恐怕無法行走時，青天霹靂的消息讓她難以接受，在三峽日托中心專業團隊的帶領下，小璽接受早療、努力復健，只要有一點點進步，她就很開心。

小璽很喜歡三峽日托中心，放學回家後總是期待著詢問，交通車的阿伯和阿姨什麼時候來載他上學？在畢業典禮上，小璽步伐搖晃地上台獻花給媽媽，也給爸爸大大的擁抱，溫馨感人。

另外，六歲患有中度自閉症的丞丞，在三重日托中心就讀三年多，媽媽陳淑芬表示，孩子因情緒不穩，曾經抓傷老師的孩子，為了孩子的口語訓練和情緒問題非常困擾，但老師細心教她做觀察記錄，以正向教育開導，「看他優勢的地方，不是看不足之處！」她用老師教導的方式果然改善親子關係，丞丞洗澡時會自己準備衣物，也會幫忙做簡單的家務，她加入志工陪伴孩子學習成長。

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