新北市私中招生不到2成 盼放寬限制

2019-07-29

〔記者翁聿煌／新北報導〕一○八學年的公私立高中職分發（免試入學）作業完成，根據統計，雙北市的公立高中職平均都有逾九成的招生率，但私立高中職招生率再創新低（不含直升及自行招生），尤其是私立高中，新北市平均僅十八．五五％、台北市僅剩十六．四六％，不少私校都感嘆「撐不下去」；私立能仁家商校長林佳生說：「私立高中職被消滅，對政府沒好處，政府要有付出高昂代價的心理準備。」

新北市政府教育局長張明文指出，少子化是全國性的趨勢，許多縣市的招生不足比雙北更嚴重，傳統上，學生和家長選校時會「先公立、後私立」，對於部分私立高中職招不到學生，退場機制勢在必行，會配合中央法規來輔導學校退場。

台灣受到少子化影響，從幼兒園到研究所都受到衝擊，加上大環境不景氣，家長及學生大都選讀學費低廉的公立高中職，私立高職因為還有政府的學費補助，今年新北市和台北市分發入學的招生率，平均還有三成、三成二。

許多私立高中職積極拉學生，包括提供優渥的獎學金、邀請鄰近國中應屆學生到校參觀、提供早鳥優惠、動員教職員招攬學生等，「求生存」無所不用其極。

一位私立高職校長表示，私校運作和人事費全部來自學費，私校正常運作至少需要八百名學生，否則就得緊縮財務，校務行政、師資與教學品質必然大受影響，「最後受害的仍是學生」，私立高中職的危機也是轉機，政府要設立退場機制，讓體質差的學校退出，保障體質健全的私校繼續生存。

一名私立高中校長說，雙北的公立高中職招生名額，足以消化雙北所有的國中畢業生，教育部應有新思維，私校生存不需要政府補助，公校減招降低班級人數也不是辦法，政府應該鬆綁私立高中職的辦學和收費限制，讓有心辦學的私校能夠辦出特色。

林佳生表示，私校的功能性不同，更懂得因材施教，因此建議將國中小的職業試探課程交給私立高職來負責，政府可節省在國中籌設職探中心的經費，私立職校也運用師資和設備，彼此互蒙其利。

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