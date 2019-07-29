斗六東市場列危樓 8月起停用

2019-07-29

〔記者詹士弘／雲林報導〕斗六第一市場（東市場）被列為危險建物多年，斗六市公所貼出告示，八月一日起停止使用，並封閉所有聯外出入口；部分攤商反應激烈，質疑可花錢補強，為何一定要拆，並表示將於七月卅日「內攤開庭」。

部分攤商拒絕拆遷

斗六東市場受地震影響，二○一六年時牆壁與樑柱龜裂、鋼筋鏽蝕，經結構技師鑑定為「危樓」建議拆除，但東市場所在基地有私人持分土地，加上一九九一年時已經都市計畫劃分為商業區，無法原地重建成市場，因此，部分攤商堅持只要結構補強，拒絕拆遷。

市長林聖爵鑑於東市場已被認定「危樓」多年卻仍使用，決定七月卅一日契約期滿不再續約，後續將拆除封閉。

林聖爵解釋，部分內攤攤商向雲林縣政府提出訴願審，還向台中高等法院提出「暫停狀態假處分」，但縣府訴願審議委員會及台中高等法院分別做出駁回、訴願不起訴決議。

林聖爵強調，市民的安全不能交給運氣決定，所以決定停用東市場；但公所承諾，未來進行商業區開發，一定保留攤商營業權利，將市場功能納入，並於都市細部計畫階段邀攤商參與討論，考量攤商意見。

市場自治會長薛永清在臉書P0文說，東市場是水泥鋼鐵建築物，比竹編木造簡陋年久失修的果菜批發市場好一萬倍，將在市場內攤開庭。文章獲得部分市民回應，支持上街頭抗議，但也有市民認為已是危樓，再補有用嗎？出事誰負責？

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