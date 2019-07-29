六房媽土庫股紅壇動土 拚年底完工

2019-07-29

〔記者詹士弘／雲林報導〕六房媽祖土庫股紅壇昨天舉行動土典禮，現場冠蓋雲集，地方希望九月就能上樑，年底前完工。

六房媽「房尊」工地坐鎮

雲林六房媽來台灣已超過三百五十年，沒有固定廟宇供奉，由斗南股、過溪股、土庫股、五間厝股、大北勢股共五股、卅四庄頭輪流供奉，範圍涵蓋虎尾、斗南、土庫、大埤、斗六等鄉鎮市，明年將由土庫股輪值，臨時紅壇昨天動土，前天已先迎六房媽「房尊」到工地坐鎮。

六房媽祖土庫股紅壇動土典禮，內政部長徐國勇、副縣長謝淑亞、議長沈宗隆、副議長蘇俊豪等人出席，徐國勇強調，六房媽慈悲，會保佑台灣風調雨順，國泰民安，讓社會更好，今天下午總統蔡英文也將至斗南紅壇參拜六房媽祖。

徐國勇表示，六房媽在台灣很「興」，是國家重要無形文化，六房媽祖有神無廟，每年輪值的地方要蓋臨時紅壇奉祀，土庫股每隔十五年才能輪到一次，有些庄頭甚至六十年才會輪到一次。

土庫股15年輪值一次

徐國勇日前在臉書宣布，決定提出法律行動控告散布假消息的人，他昨在雲林解釋，在台灣什麼事都能評論，但虛構事實就應該用法律來制裁，外界質疑告人會引發寒蟬效應，這是誤解法治的分寸。

爐主顏麗葉對感謝十方大德前來參與儀式，增添六房媽光彩，也期待紅壇興建及明年過爐順利平安；六房媽土庫股總幹事吳明吉表示，紅壇預計九月舉行上樑大典，希望年底完成整體工程。

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