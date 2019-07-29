表揚模範父親 最年長90歲

2019-07-29

〔記者陳恩惠／桃園報導〕市府昨天舉行「爸綻你的愛─一○八年模範父親表揚」，有四十九名模範父親獲得表揚，許多家屬出席分享喜悅；其中，桃園區獲選堅毅爸爸的九十歲陳照煋最年長，由桃市腦性麻痺協會推薦的四十五歲沈金有最年輕。市長鄭文燦說：「爸爸是遮風蔽雨的大樹、是家庭的靠山、是無限包容的海洋，甘苦總是自己吞，市府團隊全力相挺每個桃園爸爸，祝福模範父親們！」

鄭文燦說，市府致力降低年輕家庭負擔，配合中央政策將從八月起全面實施育兒津貼新制，還有其他支持方案如親子館、公設民營托嬰中心、新住民社區關懷服務據點，減輕父母的負擔，對長者也建立友善環境，包括假牙、健保補助等。

獲表揚的模範父親中，六十二歲的大愛爸爸陳慶長年派駐中國工作，妻子加入寄養家庭服務，他退休後也投入寄養服務，至今已廿年，照顧十一名寄養小孩，充滿愛心；五十六歲的自立爸爸林光雄為身障者，因配偶離家，獨力扶養三名幼小子女成人；八十七歲的楷模爸爸童錄銘早年在部隊服役，還鄉後踏進教育界榮獲師鐸獎；六十七歲的堅毅爸爸林成發，妻子因意外過世，獨力扶養三名子女，么子十年前車禍癱瘓，無怨無悔照顧。

社會局也舉辦「FB父親節特效框」活動，將大頭貼換上父親節特效框並留言分享者，就有機會獲五百元禮券，市府也將再辦「滑手機」比賽，鼓勵長輩使用智慧型手機等工具，多使用通訊軟體與孩子聯絡感情。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法