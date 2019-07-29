「蘇力菌」噴樹洞 鄭文燦示範滅孑孓

2019-07-29

〔記者陳恩惠／桃園報導〕國內近來發生多起本土登革熱疫情，境外移入個案數也創十年新高，市長鄭文燦昨上午在朝陽公園號召百餘民眾投入社區環境清潔，呼籲市民主動清除家戶內外孳生源、對抗登革熱；鄭文燦偕同九旬楊姓志工阿嬤逐一清除積水容器、樹洞，表示「不用爬樹，只要噴灑微生物製成的藥劑『蘇力菌』就能將孑孓殺死。」

因應暑假是民眾出國旅遊旺季，市府也邀請桃園市旅行商業同業公會成員響應，鄭文燦贈送公會人員防蚊液，希望能協助宣導出國旅遊的旅客落實防蚊措施，另提供防蚊液給前往疫情流行地區的領隊，協助團員做好防蚊措施，將登革熱疫情阻絕境外。

免爬樹 微生物藥劑安全無害

鄭文燦表示，登革熱防治須定期檢視家戶內外環境，應落實四步驟「巡、倒、清、刷」，經常巡檢居家室內外可能積水的容器和輪胎，倒掉積水，不要的器物丟棄，或清理容器、刷洗去除蟲卵，將容器倒置擺放，才能有效清除孳生源，降低傳播風險。

鄭文燦偕同九十六歲楊姓志工阿嬤沿著朝陽公園周邊仔細巡視，並用蘇力菌噴灑樹洞。他說，樹洞易積水繁殖病媒蚊，市府環保局與衛生局研究可透過噴灑蘇力菌阻絕孑孓繁殖，達到滅蚊效果，這才是正確、安全的作法。

衛生局指出，蘇力菌可說是孑孓的穿腸毒藥，可對孑孓產生專一性毒殺效果的毒蛋白，對其他生物沒有影響，安全無害，其殺孑孓效果可維持二星期，可投放在無法清除積水的處所，如頂樓凹槽、側溝、菜園儲水桶等。

可在花市、農會、農藥行等處購買

市府目前對戶外植物孳生源如姑婆芋及樹洞等，都噴灑蘇力菌藥液，利用重力作用讓藥液沿著植物表面向下流至樹洞或姑婆芋莖部凹處，以此消滅孑孓。不過，蘇力菌必須以氣壓噴灑器結合長噴桿，噴灑1ppm濃度的藥劑至樹洞上方。民眾如欲取得使用，可在花市、農會、農藥行、園藝店等處購買。

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