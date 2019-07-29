新竹》半小時10元 湖口公有停車格恢復收費

2019-07-29

〔記者廖雪茹／湖口報導〕新竹縣湖口鄉公有停車格恢復收費！湖口鄉公所表示，路外及路邊共四百五十八個停車格，費率為半小時十元、一小時廿元，以此類推；為提高停車率，位在湖口火車站旁的成功停車場，優惠一天最高收費五十元。

湖口鄉公所表示，為整頓市區停車亂象，將公有停車格委外經營管理，原本自二○一六年三月起收費，但承攬廠商提出履約爭議，並在去年三月停止營業；全案先提到公共工程委員會協調，因調解不成進入民事訴訟，最後公所和廠商達成和解。之後，公所再針對中興立體停車場消防相關設施，斥資兩百多萬元改善完成。

可超商繳費或由電信、金融業代扣繳

湖口鄉公所公用事業管理所表示，公有停車格委外收費管理，經重新公告招標，四月間由誠泰資產管理公司，以一千九百三十多萬元得標，簽約四年，現已開始收費，費率為半小時十元、一小時廿元。

繳費系統與縣府交通旅遊處統一作業，民眾除可持繳費單到四大超商繳費，也可透過四大電信業者及金融業代扣繳停車費。

全鄉公有停車格共有四百五十八格，其中成功、安宅與中興立體等三個路外停車場，合計三百六十個；路邊停車格九十八個。

成功停車場有月租優惠 一日最高50元

公用事業管理所說，位於市區行政中心的中興立體停車場及位於新竹工業區的安宅停車場，停車率高；成功停車場雖緊鄰湖口火車站，但停車率偏低。

公用事業管理所表示，經由達生陸橋人行道，從成功停車場步行約五分鐘即可到傳統市場；為提高停車率，廠商提供月租一千兩百元及一日最高收費五十元的優惠方案，希望吸引採買民眾、附近住戶或旅客停車。

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