苗縣百處溺水事故水域 戲水要小心

2019-07-29

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕暑假戲水意外頻傳，苗栗縣單單七月以來就傳出四人溺水喪命憾事，苗栗縣議員陳光軒近期依據苗栗縣消防局的統計資料，製作縣內曾發生溺水事故的水域地圖，並以紅色骷髏頭符號加以警示，密密麻麻的骷髏頭集中於沿海地區、水庫、中港溪、後龍溪流域，令人看了頭皮發麻。苗栗縣消防局也呼籲民眾戲水須慎選地點，小心安全。

30處曾發生溺斃案 5年內釀36死

苗栗縣消防局公布縣內曾（易）發生溺水事故水域，共列出一百處，其中卅處曾發生死亡案件，五年內釀卅六死；許多熱門風景區皆榜上有名，如苗栗市後龍溪、三義鄉鯉魚潭、頭屋鄉明德水庫、竹南鎮龍鳳漁港、假日之森、後龍鎮水尾河堤、外埔漁港、通霄鎮海域、頭份市中港溪流域等。

竹南假日之森位於狹長海灣內，海水湛藍且浪潮落差可達百米，是國內著名衝浪勝地，但也因海潮落差大，被苗縣府列為限制水域，只能進行風帆、衝浪等水上活動，嚴禁戲水；中港溪流域內暗流洶湧，尤其若遇山區大雨，上游溪水暴漲，奪命就在一瞬間。

消防局呼籲謹守「四不一沒有」

陳光軒服務處團隊依據消防局二○一三年至今年六月的統計資料，以骷髏頭符號於google地圖上標誌出曾發生溺水事故的區域，縣內沿海地區、水庫、溪邊皆是密密麻麻的紅色骷髏頭，讓人看了頭皮發麻，陳光軒也藉此提醒民眾戲水務必慎選地點。

苗栗縣消防局除於暑假期間加強宣導外，也與苗縣府、海巡單位加強危險水域巡邏守望，並呼籲民眾戲水須謹守「四不一沒有」安全守則，包括不要單獨下水、不要穿著長褲戲水、不要飯後或酒後戲水、不要在颱風或豪大雨後戲水；沒有救生員駐看的水域也切勿下水。

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