仲夏遊鐵道啖美食 網紅帶玩集集

2019-07-29

〔記者劉濱銓／南投報導〕二○一九寶島仲夏節暑假熱鬧開跑，南投集集鎮入選全台卅經典小鎮，且為南投唯一入選，為拉抬寶島仲夏節鐵道旅遊與集集小鎮，觀光局、日管處與YouTube知名網紅「千千」、「港妹」合作，透過網紅加持，以美食帶吃、景點踩線，讓廣大網友認識集集與水里的景點，盼帶動暑假旅遊熱潮。

千千、港妹景點踩線 拉高人氣

集集鎮長陳紀衡表示，為行銷集集觀光，日前向觀光局爭取到有百萬訂戶的美食水水網紅「千千」到集集拍攝影片，近期影片上架，就有超過五十萬人次觀看，網紅魅力可見一斑。

陳紀衡說，會推薦由美食網紅帶玩，係因民以食為天，透過美食分享，容易獲得共鳴，公所也推薦相當多元的集集美食，藉由網紅的分享，呈現集集支線鐵道、綠隧美景以及餐飲名店，影片甚至還一路介紹到水里鄉的美食，希望透過兩地景點串聯，擴大旅遊軸線，共享觀光商機。

日管處表示，今年暑假觀光活動，將持續到九月，日前也邀請YouTuber「港妹」到集集小鎮踩線，分享百年老宅、綠色隧道、山蕉觀光工廠，以及特生中心、武昌宮九二一地震園區等，展現小鎮多元人文、物產，盼讓更多民眾認識景點特色。

另外，集集鎮從今起（廿九日）至八月十一日，將有「鐵道生活節」，除列車導覽快閃活動，八月三日於武昌宮還有鐵道音樂會，情人們能在此拜月老求姻緣，九月十四日在集集田寮公園也有綠蔭野餐，體驗小鎮慢活風情。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法