花蓮縣富源保安宮 上演鼓王爭霸

2019-07-29

〔記者花孟璟／花蓮報導〕迄今一百三十一年歷史的富源保安宮，供奉霞海城隍，每年城隍爺聖誕日保安宮都有熱鬧的夜巡活動，二十二年前社區發起「鼓王爭霸戰」活動，目前已是客委會認證的「客庄十二大節慶」，鼓王爭霸昨在富源國小熱烈上演，共有社會組十一隊、學生組十三隊爭奪「鼓王」寶座，熱鬧非凡。

全國各地藝陣齊聚尬場

客庄十二大節慶之「客鼓鳴心─鼓王爭霸戰」，前天晚上先在保安宮前廣場舉辦「歡喜鑼鼓滿客情」晚會，昨天上午起則有鼓王爭霸戰在富源國小演出，競爭最激烈的社會組有桃園蘆山園社區、新竹新埔社區、苗栗南庄社區、花蓮富源社區等多個社區、宮廟藝陣等演出，來自瑞穗的池玄藝陣搬出傳統大神將，為轎鼓及鑼鈸作前導；最後一組上台的「鼓角齊鳴」隊，還有卡通人物小熊維尼、米老鼠還有電玩「瑪莉兄弟」主角登場，跟隨傳統號角、鑼鼓的鼓點跳舞超可愛。

富源國中奪社會組冠軍

獲得社會組冠軍是地主富源國中所組成的「聲色拔仔響富源」，繼去年拿到社會組冠軍後，二度奪冠軍，去年拿冠軍後，十月還受邀在花蓮國慶煙火晚會中演出，校長王錦慧說，大家經過一整年的準備，打贏許多職業陣頭奪冠十分開心，隊長王芊驊說，她從四歲開始學打鼓，練習很辛苦，贏的感覺超棒；至於學生組冠軍杯，由苗栗的「南庄翔飛獅鼓陣－少年英雄戰鼓」抱走。

富源村舊地名「拔仔庄」，原本是阿美族部落居住地，由於清政府「開山撫番」政策，引發連串抗清事件，在清軍一八八七年四月完成南投集集通往花蓮水尾（今瑞穗鄉瑞美村）的關門古道之後，隔年富源保安宮創立，廟址位於漢人庄頭與原住民部落交界上，附近的富源國小旁有疑似清軍營盤址的遺跡，瑞穗的客家人則多在日治時期從桃竹苗移入。

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