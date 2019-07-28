閉經2年 國三女多囊性卵巢症候群

2019-07-28

文／高銘偵

日前有一位體重破百公斤的國三女生就診，自訴初經為小學五年級，剛開始2-3年，每隔3-4個月月經才來一次，但她不以為意，國二開始，三餐外食，自覺體重增加快速，國三常常熬夜準備會考，現在考完了，才有空就醫。

我一問之下，非常驚訝發現，她這2年月經完全沒有來。

她的體型壯碩，全身毛髮濃密及滿臉青春痘，頸部皮膚有明顯的黑棘皮症，加上閉經2年病史，安排抽血。檢查報告呈現高雄性素，證實了我的診斷為多囊性卵巢症候群。

恐增加子宮內膜癌機會

多囊性卵巢症候群的發病原因目前尚未明確，雄性荷爾蒙增加，超音波檢查下，這些小濾泡以數十個小囊泡的型態存在卵巢內，卻不能長大成熟排卵，故稱為多囊性卵巢。無排卵即見患者月經稀發或閉經。月經不來，體重容易快速增加，體重增加就更不排卵，惡性循環。月經不來一年以上，這是非常危險的事，子宮內膜久未剝落增加子宮內膜癌的機會！

臨床上，若3-4個月以上月經不來，會選用活血化瘀藥，或可選西藥催經，讓子宮內膜剝落，月經來後再開始調經。

中西醫對多囊卵巢症候群都有一定的治療效果，西醫治療服用催經藥或排卵藥，但大多一停藥就又不排卵，對於肥胖患者會選擇開立降血糖藥。

中醫認為，造成閉經的病位主要是因肝腎功能失調，痰濕瘀血阻滯所致；治療常以六味地黃丸、左歸丸、右歸丸補腎為主，澤蘭、丹參、莪朮活血化瘀，啟宮丸、溫膽湯、蒼附導痰湯化痰為輔。

中醫藥治療療程長，但是從整體調節機體功能，調節其月經週期。有些病患閉經日久更增加肥胖的問題，須告知患者勿食用白米等精緻食物；鼓勵患者運動減輕體重，使其氣血運行更好。

若單靠節食減肥效果差，熬夜也會使荷爾蒙分泌紊亂。臨床上，常發現多囊性卵巢症候群患者服用中藥後，已恢復月經週期，一旦輪值大夜班或熬夜後，又見月經週期紊亂，藥物、飲食控制、睡眠充足，三管齊下才會事半功倍。

（作者為林口長庚醫院中醫婦科主任）

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