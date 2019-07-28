自體肋軟骨救馬鞍鼻 重建拾信心

2019-07-28

文／陳雍元

36歲鄭先生多年前曾經遭受外傷，造成鼻骨骨折，其後因鼻塞接受過鼻中膈手術，這幾年慢慢發現鼻子逐漸變形，鼻樑形成像馬鞍一樣的凹陷。其它變化還包括鼻翼下塌、鼻頭上轉，以及鼻小柱內陷，不僅影響呼吸，也影響外觀與自信，造成工作上的不順遂。

鼻部塌陷 造成鼻塞或打鼾

他因鼻塞就醫後，才發現罹患了俗稱「馬鞍鼻」的鼻部變形，經自體肋軟骨重建鼻子外觀後，才又恢復了以往的風采。

◎鼻部支撐結構破壞是主因

馬鞍鼻的成因多為鼻部支撐結構受到破壞所致，包括外傷、鼻中膈手術，甚至是鼻部感染，或是一些少見的自體免疫疾病，都是可能的原因。

鼻部塌陷不但會造成外觀的問題，也會影響鼻腔氣流的進出，造成鼻塞或打鼾之類的症狀，不可小覷。筆者於韓國進修期間，曾整理韓國著名學者的經驗並發表於國際期刊《Facial Plastic Surgery》，內文提到馬鞍鼻依嚴重程度及外觀可分為4類，依據不同分類有不同的方法加以重建。

◎自體肋軟骨重建為主要手段

一般來說，以自體軟骨組織來重建是最可靠，也是最少副作用的，然而對馬鞍鼻的患者來說，本身鼻中膈軟骨的缺損是造成此疾患的主因，而耳軟骨的數量，以及強韌度均不足以提供大幅度的鼻部重建所需，故在修補馬鞍鼻時，取肋軟骨做為素材常是不可避免的。

目前醫學發展，在取得肋軟骨的技術上已相當成熟，傷口小、併發症少，以往惡名昭彰的肋軟骨植入物變形的問題，目前也有許多手法可顯著降低其發生率。

然而任何手術都有其危險性，術後的效果也因人而異，唯有與信任的醫師詳細諮詢，並遵循醫囑，進行術後照顧，才能找回功能與外觀兼具的理想鼻子。

（作者為內湖國泰診所耳鼻喉科醫師）

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