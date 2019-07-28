癌篩報告通知 兒當詐騙 癌母延誤就醫

2019-07-28

文／徐孟君

「我怎麼知道你是哪裡打來的？要騙我媽回去看醫生？」「她沒有做過這個檢查，妳們不要再打了…」「哪有這麼好的服務，看診還幫忙掛號，妳是詐騙集團吧」，電話裡層出不窮懷疑的理由，每天都在癌症篩檢個管師耳裡反覆重複著，儘管篩檢個管師再三說明澄清，總有民眾擔心受騙，甚至直接掛斷電話。

65歲的楊女士6個月前做了糞便潛血檢查，2週後，大腸癌篩檢個管師得知她的報告為陽性時，便立即撥打她的家裡電話及手機，希望能協助她盡快回診執行確診檢查。

癌篩檢個管師電話被當騙子

電話為楊女士兒子接聽，當個管師表明身分時，對方即激動表示：「妳根本是詐騙吧，叫我媽去醫院做檢查，是想賺我們家的錢啊？沒關係，我會幫她掛號，她回大陸了，不需要妳雞婆。」即便個管師耐心解釋，對方仍掛斷電話，再次撥打卻再也不肯接聽。

個管師隨即使用簡訊，並將報告單以掛號方式寄出，提供訊息說明報告的真實性，及後續可協助掛號約診的電話，告知確診重要性，但至今6個月，仍遲遲無法聯繫，無從得知楊女士是否有接受合宜的確診，讓個管師很擔憂。

某日下午，楊女士回醫院看診時，特地前來癌症篩檢櫃台訴說自己篩檢之後又罹癌的過程，提起6個月前做完糞便潛血檢查後沒幾天即回大陸探親，想說應是便秘就沒有理會報告，幾個月後，便秘型態更加嚴重，甚至腹部悶脹痛，提早回台灣就醫，經過醫師診視安排大腸鏡檢查，發現直腸處有多顆瘜肉，病理化驗切片報告結果是原位癌，當兒子知道報告結果時，想起6個月前讓他誤以為是詐騙的電話及簡訊，後悔懊惱不已，因為自己的懷疑讓母親延誤了確診及治療癌症的時間。

惡性腫瘤蟬聯36年國人十大死因之首，癌症篩檢首要重點，就是陽性個案追蹤。篩檢可早期發現異常、提早治療，能阻斷癌前病變，經適當治療提升存活率。

所以當篩檢報告呈現陽性反應時，請一定要積極接受複診確診、治療追蹤，別讓一時的疏忽影響了自己的健康。

（作者為衛生福利部桃園醫院社區健康中心個管師）

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