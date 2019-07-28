《健康聚寶盆》骨鬆非女性專利 阿伯移車…脊椎骨折

2019-07-28

文／林志隆

一位60多歲的先生挪動機車時，突然聽到「咔啦」聲響，背部強烈劇痛讓他動彈不得，趕緊到醫院求診；另一位70歲出頭的阿伯則不過彎腰撿個東西，也聽到脊椎傳出清脆的斷裂聲，嚇得他立刻前來就醫。

骨頭好端端地，怎麼稍微用力就斷了？經過診斷，前述兩位病人都是得了骨質疏鬆症。

初期多腰痠背痛或駝背

很多人都以為骨質疏鬆是女性停經後，缺少女性荷爾蒙才會出現的問題。但其實這不是女性專利，不分男女，只要上了年紀，骨密度都會隨著年紀增長而下降，若未加強保健，骨頭就可能變得脆弱易斷。

根據統計，骨質疏鬆已是國內長者的第二大慢性病，65歲以上的城市女性約有1/5、男性也有1/8曾發生一次以上的脊椎壓迫性骨折。

多攝取鈣質和維生素D3

骨質疏鬆的症狀無聲無息，初期多以腰痠背痛、駝背、身高變矮等症狀表現，多數人都是等到骨折送醫，才發現問題。一旦骨折，不只造成行動不便、提升再次骨折風險，也可能因此長期臥床而引發感染等併發症，導致死亡率增加。

多曬太陽 運動增強肌力

預防骨質疏鬆所引發的骨折，要從改變生活型態做起，包括調整飲食，以增加攝取鈣質和維生素D3；多曬太陽以增加維生素D3合成，幫助鈣質吸收；還有藉由適量運動增強肌力，以降低跌倒和骨折的風險等。

若病人已經骨折或骨質疏鬆已相當嚴重，則可由醫師開立藥物治療。目前藥物選擇有每週或每月口服一次、半年注射一次與一年僅需注射一次的藥物，可搭配攝取鈣質和維生素D3，提升骨密度。但無論何種藥物，皆需持續一年以上，才可真正降低骨折發生，患者對醫囑的遵從性尤其重要。

因骨質疏鬆是沉默的疾病，若口服藥物斷斷續續服用或是施打注射型藥物未定時回診，則預防骨折的效果有限。建議患者可與醫師討論，找出最適合自己身體狀況與用藥習慣的藥物。

依據筆者觀察，目前國人、尤其男性對於骨質疏鬆的警覺性普遍偏低，大多都是等到骨折後，才接受相關治療。但骨折後續的醫療與復健照護等費用不菲，病人與家屬的生活品質更是受到影響甚鉅，呼籲50歲以上停經後女性、60歲以上男性，應接受骨質密度檢查，以確認是否需要治療，讓預防骨折就從「預防骨質疏鬆」開始做起，而不是從「骨折後」才開始。

（作者為高雄醫學大學附設中和紀念醫院神經外科教授）

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