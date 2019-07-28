搶攻普度商機 嘉縣農會「搞鬼」賣雜糧

2019-07-28

〔記者林宜樟／嘉義報導〕農曆七月將到，嘉義縣農會搶搭鬼月話題，將縣內雜糧結合宗教神鬼意象，推出「魔豆嘉滿」雜糧系列，設計包裝貼紙，將紅薏仁、玉米及黑豆等商品組成套裝普度品，提供民眾預訂，以創意方式行銷嘉義縣農特產。

紅薏仁、玉米及黑豆各有「代言人」

嘉義縣農會總幹事黃貞瑜說，縣內各鄉鎮市農會農產多，過去各自行銷，今年縣農會以結合嘉義縣府在農曆七月的「全台獨嘉，神鬼傳奇」活動，整合特色農產，以流行的神、鬼、妖概念，首波設計紅薏小女孩（朴子紅薏仁）、黃精旺魎（義竹硬質玉米）及歡樂黑皮妖（新港黑豆）來代言。

黃貞瑜說，各鄉鎮市農會產品優良，朴子紅薏仁經有機認證，加工商品有炊粉等；義竹以硬質玉米聞名，非基改玉米棒和爆米花頗受親子喜愛；新港黑豆有產銷履歷驗證，目前已有「黑娘媽」品牌，加工商品如蔭油、黑豆粉等，現用歡樂黑皮妖來行銷，組成神鬼系列。

推廣各鄉鎮優良產品 縣農會試水溫

嘉縣農會昨天到大林鎮三和社區行銷「魔豆嘉滿」產品，許多鎮民當場試吃玉米棒、炒黑豆等產品，搶著訂購。鎮民簡素秋說，普度品本來就需要採購，看到結合鬼、妖的農產品，覺得有趣，也能認識嘉義縣各地特產，「小孩子一定很喜歡」。

黃貞瑜說，目前設計三款，年底前會再增加，並開設包裝生產線；今年中元普度試水溫，套裝普度品限量一百份，最低價九百九十九元，民眾還可再添購其他商品組合，每訂一份再送特色購物袋，可電洽縣農會05-2365111。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法