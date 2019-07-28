《桃園》流浪狗5大熱點 動保處設誘捕籠

2019-07-28

〔記者許倬勛／桃園報導〕流浪狗問題難解，各區公所投訴電話接不完，民眾抱怨有人餵養卻不負責，狗兒佔據地盤，狂吠追車；市府動物保護處表示，全市有五大流浪犬出沒「熱點」，籲民眾經過時要小心，動保處也針對易聚集處設置誘捕籠，捕捉會追咬人的狗帶回收容。

中壢有三處 八德、平鎮各一處

根據動保處統計，五大流浪犬熱點分別為平鎮區庫房南路一六八巷口魚池、中壢區長春六路與文林街口、中壢工業區污水廠、中壢區成章二街、八德區大安公墓；另外，民眾也常反映新屋區知名景點綠色走廊，不時有流浪狗成群結隊出沒。

平鎮熱點靠近學校 學生通學好怕

五大熱點多位處工業區、住宅區或近郊，各區公所、民代電話被打爆，投訴狗兒擾人卻難解決，加上有人前來餵養，就會有更多狗兒群聚。

以平鎮區的流浪狗熱點為例，與六和高中只隔一條陸光路，不少學生表示，每次騎單車、走路經過都提心弔膽，有人曾被十幾隻狗追咬，嚇得寧可繞遠路也不敢再行經此處。

捕獲近百隻 強制收容具攻擊性狗

動保處長王得吉表示，只要接獲有野狗群聚，就會調度車輛執行「精準捕捉」，針對有攻擊性的狗兒強制收容，並執行絕育、防疫等措施，也在熱點放置誘捕籠，目前已捕獲近百隻，達熱點區域總數的四分之一。

遇狗群 切記不逃跑、不驚聲尖叫

王得吉建議，民眾萬一遇到有狗群追吠，切記「不逃跑、不驚聲尖叫」，要正面怒視、大聲喝斥，離開現場時也要正視狗，並慢慢離開其地盤，以減少危險發生，也呼籲有愛心的民眾，不妨挑一、兩隻帶回家收養，以圈養管理取代野外餵養。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法