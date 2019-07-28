廢液染紅海水川溪 業者被訴

2019-07-28

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市海水川溪去年底遭排放不明液體染紅，造成嚴重水污染，大量魚群暴斃。檢警與環保局追查出禍首是上游的鑫磊水泥製品公司，其桶槽破裂外洩的廢液經檢測含有害物質「酚類」，造成河川嚴重污染及生態危害，新竹地檢署偵查終結後，依刑法過失流放毒物罪嫌將陳姓負責人提起公訴，可判處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科一千萬元以下罰金。

涉嫌過失流放毒物罪

去年十二月，新竹市環保局接獲民眾陳情，指香山區海水川溪的溪水被染紅並發出惡臭，溪中魚群大量翻肚死亡，環保局調查發現上游鑫磊水泥製品公司的桶槽破裂，廢液外洩造成溪水污染，採樣送驗外，依水污法等規定裁處業者兩百五十萬元罰鍰，並報請新竹地檢署檢察官偵辦。

事後海水川溪沿線打撈出八十公斤死魚，回收四十噸污染水，清出四千立方米污泥。

可判處五年以下徒刑

新竹地檢署檢察官許大偉組成檢、警、環專案小組，歷經半年蒐證追查，發現鑫磊水泥製品公司收受不明廢液，經監測結果PH（酸鹼值）高達十一以上，屬於高鹼性，並含有高濃度有害物質「酚」，外洩到海水川溪造成大量魚類死亡，嚴重破壞環境生態，一度造成民眾恐慌。

據專案小組調查，鑫磊水泥製品公司未領有環保主管機關核發的清除、處理許可，違法收受廢溶劑，又因管理不當造成桶槽破裂，導致海水川溪受到嚴污染，且耗費大量社會成本復原，新竹地檢署以最嚴格的刑法過失流放毒物罪嫌對公司陳姓負責人提起公訴。

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