《彰化》八卦山天空步道 變璀璨幸福鵲橋

2019-07-28

〔記者張聰秋／彰化報導〕由彰化市公所主辦、縣府提供場地和電費的「卦山夕照─幸福鵲橋（天空步道）」活動昨晚正式點燈，儘管天公不作美，臨時下起滂沱大雨，上千民眾仍身穿雨衣走過鵲橋，「雨中漫步」別有一番情趣，夜幕中燈飾妝點步道呈現「銀河光雕」景象，燈光閃爍璀璨，構成美麗的圖像！

民進黨籍市長林世賢與國民黨籍縣長王惠美「同框」見證，共同參與點燈儀式，宣告活動正式登場，點燈持續到八月底，試點燈短短一周時間已讓八卦山大佛風景區再度飆出人氣，活動地點早已成打卡熱點，步道人氣強強滾，昨晚點燈儀式雨中登場，不分政黨色彩，縣市攜手合作，為步道揮別「蚊子橋」的臭名。

點燈到8月底 再度飆出人氣

有「空中之橋」之稱的彰化市八卦山天空步道，全長約一○○五．六公尺長，二○一六年七月風光開幕，前半年締造觀光高峰，步道人擠人，半年新鮮期一過，二○一七年人氣慢慢退燒，去年跌到谷底，遊客零零落落，步道變成附近居民清晨或黃昏時刻運動散步的場地，形同「蚊子橋」。

未婚男女聯誼 雨中浪漫過橋

近一、二年來，綠藍兩黨縣議員不斷要求活化，創造新價值，市長林世賢上任後，苦思如何讓步道找回人氣，正巧公所每年七夕情人節活動都在八卦山大佛前廣場舉辦，廣場就在天空步道附近，林世賢找來國立彰化師範大學設計團隊構思，在步道沿途布置詩人詩作和五大主題藝術燈飾作品，沒想到一周前試點燈，美到讓人驚豔。

晚會登場前，一百廿五對未婚男女聯誼活動暖場，傍晚下起大雨，市長林世賢夫婦撐傘、拿燭台引領民眾漫步走鵲橋，雨中鵲橋出現「人流」活動增添情趣，民眾走完全程參加摸彩，有人抽中50吋液晶電視、iPhone手機、iPad、空氣清淨機、Panasonic吹風機、禮券等大獎，中獎者高興的心情全寫在臉上。

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