《南投》139線集集段重機吵雜 三方聯合稽查

2019-07-28

〔記者劉濱銓／南投報導〕連接南投與彰化的縣道一三九，因道路蜿蜒特性深受重機車友喜愛，但也發生不少車禍事故，近日在集集路段，則出現重機吵雜現象，當地外環道路因橋樑施工，以致從南投、中寮來到集集的重機都改走市區，惟部分重機呼嘯引發巨大噪音，影響住戶安寧，為此集集鎮公所與警方、環保局近來加強攔查取締，盼遏止機車改裝歪風，維護當地生活品質。

公所、警方、環局 加強取締

集集居民說，今年初在集集的外環道路，正好有橋樑改建，以往循縣道一三九來到集集的重機，因而改道進入市區，但市區住戶眾多，重機車輛噪音吵雜，嚴重影響生活安寧。

鎖定假日時段 針對事故熱區

集集鎮公所表示，近期已在重機經常出現的假日時段，會同警方、環保局進行攔查，雖稽查時有重機出現，但恐因當時天氣不佳，車潮較少，並未查獲噪音超標等機車改裝情況。

警方指出，昨在縣道一三九南投段，就有安排勤務，惟違規情況以騎電動自行車超載、超速較多，總計開罰六件，尚無重機違規，未來仍會鎖定假日時段，針對沿線筆直容易超速，或重機常發生事故的熱區，透過固定式測速照相桿，並配合員警與移動式測速照相機進行攔查取締，減少超速、逆向、噪音等問題。

南投縣環保局則說，針對縣道一三九噪音問題，現已配合警方、監理站攔查，若噪音超標，可依噪音管制法處一千八百至三千六百元罰鍰。

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