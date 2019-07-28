吉國男孩愛上台灣 將攻讀社工助人

2019-07-28

〔記者王峻祺／花蓮報導〕吉爾吉斯十八名家扶青少年今年七月到花蓮進行跨國交流，昨早在花蓮文創園區舉辦青春特展，展現傳統樂舞及手作，其中二○一六年曾來台參與環島單車挑戰的十八歲Razzak，因愛上台灣，歷經返國二年苦讀，終於通過雅思檢定B1等級，並獲家扶基金會菁英培植方案補助，九月將就讀東海大學社工系，立志也要成為一名助人者。

獲家扶菁英培植方案補助

吉爾吉斯在二○一二年十一月成為家扶第二個國外直接服務據點，隔年當地家扶中心成立BEMS足球隊，數十名學員每年都會到台灣進行包括文化、學習及足球等交流，並由雙方青年擔任自己族群的文化大使，展現青少年培力；今年則前往花蓮崇德達基力部落，與太魯閣族青少年一起探險、學習狩獵技能、傳統採集等。

今年參與花蓮行的吉爾吉斯家扶大男孩Razzak，由花蓮家扶中心主任施政延及社工取中文名為「江昊宇」，他原居住在吉國偏遠山區，二○一二年接受家扶扶助並加入足球隊，逐漸養成獨立自主性格，因曾來台短暫交流，就此對台灣的山海及人文念念不忘，返國後努力學習，並在今年取得來台就學資格。

江昊宇說，預計九月就讀東海大學華語課程，並主修社工系，過去因曾有足球隊夥伴透過菁英培植方案來台讀書，也讓自己定下志向，激發努力目標，期待在台的學習之旅，因曾受到家扶不少幫助，加上感嘆當地社工人員少，希望未來能夠專攻助人領域後返國從事社會工作，貢獻所長並幫助家鄉更多需要扶助的人。

同樣透過菁英培植提前一年來台就讀東海企管系的廿歲吉國生Kairat馬愷樂，昨也從台中到花蓮出席活動，並全程陪伴在學員及江昊宇身旁擔任翻譯。他說，喜歡花東的海及人文風情，讓人感到溫暖，感謝家扶幫忙，才能有機會一圓異國求學夢。

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