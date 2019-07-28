「小李子不是大騙子」說書版 黃春明首登場

2019-07-28

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕百果樹紅磚屋安排暑期活動，由「黃大魚兒童劇團」帶來作家黃春明「小李子不是大騙子」兒童劇說書版～精選折子演出，昨起到八月十七日將推出八場次，首場由黃春明親自上陣「說書」；黃春明說，桃花源就在腳踩這塊地上，只要心裡有桃花源，隨處都是桃花源。

昨起到8月17日 將推出8場次

「小李子不是大騙子」兒童劇由黃春明創作， 故事內容講述在東晉武陵，有個純樸小山村，有位八歲不到的小男孩叫「小李子」，竟讓縣太爺帶了一群人，跋山涉水去找人間仙境 「桃花源」，結果沒找著，縣太爺還得了一場病。

「黃大魚兒童劇團」昨天起到八月十七日，將連續四個週六在上午十一點以及下午兩點各推出一場；「說書版」主要是精選「小李子不是大騙子」橋段，並搭配一個說書人，透過講故事與劇團演出呈現。

故事改編自陶淵明「桃花源記」

黃春明昨親自上陣說書，表情語言融入劇中；他說，「小李子不是大騙子」改編自陶淵明「桃花源記」，敘述的是很美好的大同社會，但全文都是文言文，他才會改編成小朋友都有興趣的兒童劇，寓教於樂融入生活。

「桃花源在腳踩的這塊地上！」黃春明說，今天社會很亂、很不好，但只要一個村的人有心，要有一個桃花源，就可以成為桃花源，根本不用去找，「小李子不是大騙子」曾登上國家戲劇院，但最有價值的是在九二一大地震時，到災區演給災民看，傳達的理念很有意義。

百果樹紅磚屋指出，「小李子不是大騙子」兒童劇說書版演出須購票進場，可至線上查詢https://forms.gle/iHuVgffyY2QHUYCA6。

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