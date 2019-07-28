宜蘭河環境改善 將新設公園高球場

2019-07-28

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政府向水利署與觀光局爭取七千六百萬元經費，將辦理宜蘭河周邊環境與步道改善，增建碼頭並新設全縣第二座公辦公園高爾夫球場，預計明年十二月完工。縣府工商旅遊處指出，希望透過更多元設施，讓民眾進到宜蘭河流域遊憩，增加親水性創造辦理多元活動的可能。

爭取七千六百萬元經費改善

宜蘭河濱公園在一九九七年由宜蘭縣政府完成整體規劃，陸續在宜蘭河堤闢建運動場及自行車道；二○一六年移交宜蘭市公所維護管理。不過，河濱公園設施使用逾廿年，運動場地鋪面損壞，籃球架腐蝕生鏽有安全疑慮，夜間照明不足，市公所去年斥資一千七百多萬元翻修。

縣府也針對宜蘭河環境提出整修計畫，向中央爭取七千六百萬元預算，要改善步道，新建碼頭與公園高爾夫球場。縣府工商旅遊處指出，全案經過地方及環保單位協商，確定會保全宜蘭河流域濱溪植物帶、樹木河岸林等，不會影響生態原貌。

河濱公園步道改善 增設碼頭

改善工程包括河濱公園內外堤頂步道、人行道等，可串聯員山及壯圍地區，擴大遊憩服務效能；水域環境會配合現有需求，增設碼頭等相關設施，因應宜蘭河龍舟賽及水上活動推廣。

高爾夫球場預計明年12月完工

至於公園高爾夫球場，縣府工商旅遊處說，是利用宜蘭河濱現有草皮施作，長兩百五十公尺，寬四十五公尺，周邊也會設置看台區，讓河濱公園能更多元利用，預計明年十二月完工，是繼三星鄉後全縣第二座公辦「公園高爾夫球場」。

公園高爾夫主打親民，只需要一支球桿和一顆球就可以玩，從第一洞開始將球推桿進洞，再以進洞為止的桿數計分，近幾年從日本引進，縣府希望打造成老少咸宜的休閒娛樂。

以三星鄉安農溪畔的公園高爾夫球場為例，是透過公共用地認養方式，請民間單位維護，使用場地免費，但租借球具一次約一百元；宜蘭河畔的球場，未來如何管理或收費則還要討論。

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