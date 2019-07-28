南市模範父親表揚 首見兩位百歲人瑞

2019-07-28

〔記者楊金城／新營報導〕台南市昨舉辦「父出真愛MY HERO」父親節感恩表揚活動，表揚晶鑽爸爸、勇者爸爸、自強爸爸、大樹爸爸等五十六位模範父親；其中，頭一次出現六甲區陳朝川及七股區陳卷兩位百歲人瑞獲選「晶鑽爸爸」。

市府共表揚五十六人

市長黃偉哲頒獎給兩位百歲晶鑽爸爸，並與立委葉宜津等人啟動「父愛飛揚—感恩有您愛如山」儀式，祝福並感謝所有父親對家庭及子女無私的付出。

黃偉哲說，每一位父親都是家庭堅強的支柱，是最偉大的「柱仔腳」（樁腳），透過表揚模範父親，向南市爸爸們致敬。市府並從經濟扶助、友善職場及托育支持等面向，讓各個人生階段的父親都能得到最妥適的幫助。

今年台南市五十六位模範父親代表，最年輕為四十二歲自強爸爸林士平，最年長為兩位百歲人瑞陳朝川及陳卷，家人也出席分享喜悅。南市社會局於現場設置「幸福歐爸」甜蜜棚拍，由專業攝影師為全家人和爸爸記錄美好回憶。

南市勇者爸爸有陳慶華、顏志展、林福良、謝煌碧、鄭良輝；自強爸爸林建志、鐘海東、林士平、黃耀隆、張育誠、趙文榮、施繼昌；大樹爸爸楊武宗、吳金耀、葉進成、陳運和、陳合成、張皆得。

其中，大樹爸爸陳運和是名餐廳主廚，工作之餘與太太投入照顧寄養童，擔任寄養家庭十一年來，照顧過五位寄養童，充滿愛心，將寄養童視如己出。

陳朝川及陳卷 教育子女有成

人瑞模範父親陳朝川，一生務農，他的知足常樂、樂觀進取，勤奮努力工作，再平凡不過，卻是值得學習的榜樣。陳朝川四代同堂，子孫有人從事軍職、消防員、醫師、公務員及企業主管等，都有不錯的成就。在鄰居眼中，他熱心助人、臉上常帶慈祥笑容，鄰里對他讚譽有加。

另位人瑞模範父親陳卷，早年為了家計，曾獨自赴海外工作多年，與妻含辛茹苦養育七名女兒成年，他重視品德教育，如今女兒都有穩定工作與美滿家庭，陳卷樂得享受養老生活，對地方公益活動出錢出力，深受鄉親敬重。

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