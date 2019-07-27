自撞「鈍挫傷」無症狀 3天後險截肢

2019-07-27

記者吳俊鋒／台南報導

交通意外等原因造成的肢體鈍挫傷，有時僅是疼痛，外表卻無症狀，但其實血管可能已經損害，甚至完全堵塞，一旦輕忽，將錯失治療的黃金6小時，醫師籲請民眾，要多注意臨床變化，若未妥善處理，嚴重者恐需截肢，甚至危及生命。

傷肢血管堵塞 摸不到脈搏

台南奇美外傷科主治醫師葉敬淳指出，因鈍挫傷造成血管完全堵塞，若超過6小時沒有治療，細胞組織一旦壞死，再搶救已不容易。

臨床上就曾遇到一名31歲的郭姓男子騎機車自撞電線桿，導致左下肢有撞擊鈍挫傷，就醫時，因左下肢並無缺血症狀，診療、觀察後隨即返家；但翌日他返回工作崗位，卻發現疼痛有持續惡化現象，且出現大片瘀青，第3天趕緊到奇美醫學中心急診。

動脈傷害合併肢體缺血

評估後，發現他的左下肢遠端血液循環非常差，也無法觸摸到脈搏，診斷為動脈傷害合併肢體缺血，葉敬淳以筋膜切開減壓手術，並由心臟血管外科進行動脈血管繞道手術，術後轉送加護病房，注射血管擴張藥物，肢體末梢血液灌流情形才逐漸恢復。

之後，郭男接受骨科部的死骨部分移除，以及多次清創植皮重建手術，成功保留患肢，傷口也完全癒合；3個月後康復出院，追蹤觀察，雖有輕微垂足症狀，仍可不依靠任何輔具行走。

葉敬淳表示，郭男的警覺性高，發現狀況不對，及早回診，可以及早發現血流不足的症狀，可重建血液循環通道，這是能否成功挽救肢體的關鍵。

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