擺脫酒癮 藥物+心理治療齊下

2019-07-27

文／顏群芳

攝取過量酒精，不但會傷肝，還會影響到心血管、胃腸道，甚至是神經系統，所以「淺嚐即止是君子，而每喝必醉是瘋子」。至於喝酒開車，小心變成閻羅王的孩子，所以適量飲酒即可，不過有些人還是無法控制自己喝酒的量，越喝越多，逐漸陷入酒癮的泥沼裡。

治療酒癮，最重要的是找出酗酒的原因，並加以改善，才是根本之道。必要時，可以使用藥物輔助治療。

臨床上，用來幫助戒除酒癮的藥品種類相對比較少，像是Acamprosate、Disulfiram、Naltrexone，不管是藉由減緩中樞神經過度興奮，讓大腦鎮靜下來，還是干擾酒精代謝過程，使人體產生不舒服反應，抑或是減少喝酒之後引起的欣快感，降低對酒精的渴望，目的都是讓民眾減少對酒精的攝取量，而這些藥品通常一天服用1-3次即可。

莫輕忽酒精戒斷症候群

有些會產生些微的不良反應，像是暈眩、頭痛、急性肝炎，而像是嚴重腎功能不良者，則禁止使用Acamprosate這類的藥品。所以使用藥品方面，有個別的禁忌和注意事項，必須跟醫師或藥師再次詢問清楚。

在長期大量飲酒之後，突然停止喝酒，有些人會產生酒精戒斷症候群，像是會有失眠、焦慮、心跳過快、癲癇發作的現象，這時會使用苯二氮平類（Benzodiazepines）的藥品來緩解民眾不適的情況，像是長效型的Chlordiazepoxide、Diazepam，不過這些藥品也具有鎮靜的作用，所以服用時，需留意跌倒的風險。

酒癮治療通常需配合各項身心靈支持的療法，再看情況，佐以使用適當的戒酒藥品，才能幫助民眾遠離酒精，重新找回健康的人生。

（作者為苗栗為恭紀念醫院藥師）

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