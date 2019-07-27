要動就要小心動 運動傷害急救 把握PRICE原則

2019-07-27

文／陳志鎧

NBA球星Kevin Durant不久前在比賽中傷了阿基里斯腱，無獨有偶Klay Thompson則是傷了前十字韌帶，這樣的NBA球星，雖然運動強度較強，但是相關的運動防護與醫療照護也都十分充足，他們還是受傷了。所以一般民眾在運動時，就要更加小心，預防運動傷害。

暑假才剛開始，急診就來了好多位因路跑、打球、騎車而摔傷、骨折的病患，運動傷害一旦傷筋挫骨，這個暑假的運動計畫恐怕都要泡湯了。

根據2009年台灣北部某醫院的報告，青少年因運動傷害就診的比例，急性運動傷害比率占運動傷害特別門診61%，其中以扭傷、拉傷及骨折為最多；慢性運動傷害占門診比率39%，以肌腱韌帶關節發炎、扁平足與脊椎側彎原因就診的比例最高。

隨著國民健康意識的提高，運動已經變成生活的一部分，要活就要動的觀念也慢慢植入人心。究竟要怎麼運動，才能避免高達近6成的運動傷害呢？

首先，運動場地的選擇要標準，裝備要適切，要留意天氣變化，更要注意自己的身體和精神狀況；疲勞時，專注力分散、反應變慢，容易在運動中受傷。許多追跑族常常夜衝，趕著清晨抵達會場報到，往往會有疲勞體力透支的問題。

運動前應熱身到微出汗

當然，運動前也一定要有充足的熱身！所謂充足的熱身大概要進行15到20分鐘，要讓心跳可以加速到平常心跳的1.3倍，或是讓身體微微出汗，這時候的身體組織才開始活絡柔軟適合運動。

◎如果運動時不小心受傷了，一定要記住『PRICE』的原則：

●Protection防護再次受傷

●Rest休息

●Icing冰敷

●Compression加壓

●Elevation抬高

通常在24小時至48小時內照這原則就能減少運動相關的傷害。冰敷可用冰塊、冰袋、冰毛巾、噴霧劑都行，但小心不要造成凍傷。同時可用彈性繃帶加壓，並抬高患部，避免血腫繼續擴大，如果腫痛較消的時候，便可在不痛的範圍內活動，也可以改用熱療、水療或按摩的方式，加速血腫的吸收。

如果經過24-48小時，腫痛都沒有絲毫的改善，就要考慮至醫療院所尋求相關的醫療檢查，以免錯失治療良機。

提醒民眾，要活就要動，運動有益健康，但要動就要小心動！才能避免相關的運動傷害。

（作者為彰濱秀傳紀念醫院骨科部醫師）

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