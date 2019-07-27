蔡承哲一紙神功 獲文總拍片記錄

2019-07-27

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣朴子市紙藝師蔡承哲（化名葉永析），六年前自學紙糊工藝，揣摩各式神尊雕塑，瞭解宗教文史，融入到自身的創作，其作品與創作過程獲得中華文化總會肯定，以他為主角拍攝「匠人魂‧紙藝篇」短片，展現「一紙神功」的匠人影像。

昨天「匠人魂‧紙藝篇」影片在朴子配天宮舉行發表會，中華文化總會副會長江春男、故宮院長吳密察、嘉義縣長翁章梁等人與會；江春男說，本土文化正逐漸消失，文化總會尋訪隱藏在巷弄間的職人，拍攝「匠人魂」短片，深化台灣本土特色，讓匠人們的精神得到重視與尊敬。

蔡承哲是配天宮廟口囝仔，從小看著廟裡的媽祖婆、順風耳、千里眼等神尊長大，長大後從事法院拍賣公告工作，開始嚐試以報紙製作紙糊神像。

他讀建築科班出身，將剖面、側視圖組合成立體物件，用自己的臉來對照神像臉部結構，再從網路找資料，到各地廟宇或美術館觀看神像，一天耗費十四個小時創作，一件作品花三個多月完成，六年來已做出二十多件神尊及二十餘頂神帽。

今年配天宮委託蔡承哲為四季蘭媽祖製作神像平天冠，他用紙塑形，再以雷射雕刻輔助刻出細微部分，並上粉線，神帽帽圍僅七寸（約二十多公分）呈現飛龍穿雲等圖案，細緻精巧，有信眾誤以為神帽是用金子做成。

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