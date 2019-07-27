嘉縣52所小學 新生未逾5人

2019-07-27

〔記者林宜樟、丁偉杰／嘉義報導〕一○八學年度的國小一年級新生為龍年尾、蛇年頭出生，嘉義縣已完成報到新生數為三千○二十八人，較一○七學年微幅減少十三人，但全縣一百二十二所國小，仍有永安、太和、仁和等三校新生數掛零，貴林、豐山實驗教育學校等兩校新生只有一人，新生數不超過五人的多達五十二所，此外，梅山仁和、鹿草碧潭兩校的全校學生數最少為十一人。

3校掛零、兩校新生僅1人

對此，縣府教育處長鄧進權表示，因少子化問題持續惡化，混齡教學、實驗教育及教育資源中心持續進行，未來會推動老人共學，而人數過少的學校，將納入裁併校評估。

龍年尾出生入學 新生微幅減少

嘉縣一○六學年小一新生二千七百九十四人，因龍年效應，一○七學年增加二百四十七人為三千○四十一人，一○八學年微幅減少十三人為三千○二十八人，全縣新生數最多為朴子大同國小一百八十一人，總學生數九百八十二人也是全縣最多。

15校採混齡教學 山區跨校共學

鄧進權說，嘉縣共有一百二十二所國小，全校學生數三十人以下有三十六校（包含三十一校及五分校），為因應學生數減少趨勢，採混齡教學有十五校（包含十四校及一分校）共二十四班，太和、仁和、來吉及豐山實驗教育學校等四校，在山區成立「茶山水教育資源中心」，讓學生跨校共學。

「阿里山區學校策略聯盟教育資源中心」包含中興、中和、光華、隙頂、十字、香林等六校，進行統整課程，有統一試卷和評量標準，共享教育資源。

嘉市每班人數略減 班級數反增

另，嘉義市自一○八學年起，因小一每班級人數從二十九人降為二十七人，目前完成報到新生數為二千四百一十五人，相較一○七學年，新生數減少一百一十四人，班級數逆勢成長，從九十五班增加為一○一班；市府教育處副處長林喜信表示，班級人數降低，讓老師落實班級經營效果，孩子有更好的受教品質。

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