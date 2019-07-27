紓解哈瑪星停車 鼓山國小地下停車場動土

2019-07-27

〔記者黃良傑／高雄報導〕鼓山國小操場地下停車場興建案，因地方人士反對、支持參半，延宕十多年，在高雄市政府允諾興建籃球場、棒球場等設施，校方配合社區整體發展，頂住壓力同意興建，昨低調動土，預計提供一八四個汽車停車位，紓解哈瑪星停車需求，但工期長達十六個月，家長憂慮校園安全，市府承諾要求施工單位做好防範。

卡關10多年 將提供184停車位

鼓山國小位於哈瑪星觀光景點動線，鄰近中山大學、鼓山渡輪碼頭、船渠，是二○一七年生態交通全球盛典舉辦示範地區，停車位一位難求，鼓山國小操場被市府視為最佳地下停車場地點，但地方意見分歧，師長也各有支持、反對，全案卡關十多年。

鼓山國小校長高玉山說，新校舍半年多前才完工，操場地下停車場則預計明年十二月完工，師生活動空間長期限縮，但市府又迫切需要增建停車場，讓他陷入兩難，身為地主有很多壓力和委屈，蓋新校舍時已三、四年沒有操場，如今又蓋地下停車場，操場幾乎六年無法使用。

交通局指出，有居民反映哈瑪星是舊社區街道不寬，假日停車空間不足，鼓山國小操場地下停車場可解決停車問題，市府投入二．七億元，並獲前瞻基礎建設計畫補助興建地下停車場，並將協助校方回復地上設施，包括新操場、籃球場及棒球場等，要求防護施工污染及校園安全。

師生6年無法在操場辦運動會

鼓山國小同意操場蓋地下停車場，卻有十多位家長將孩子轉學，校長面對極大壓力，所幸家長會支持，預估六年未在此操場辦運動會，師生期待儘快完工，早日重新在自己的操場舉辦。

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