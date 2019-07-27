水利會無端封水圳 美濃農民怒吼

2019-07-27

〔記者黃佳琳／高雄報導〕美濃獅子頭圳是當地重要灌溉水路，但其中一條支流近日卻被農民發現無端遭封阻，導致廿多甲良田已十天無水可用，農民向農田水利會探詢卻始終無下文，氣得大批農民昨天集結抗議，要求水利會「踹共」。

獅子頭圳20多甲良田10天無水用

李姓蕉農指出，該條灌溉水圳位於原鄉緣民俗文化村後方，水利會竟然不顧大片農地灌溉權益，用混凝土封阻，致使下游溝渠已十天無水可用，廿多甲良田無水灌溉。

農民向農田水利會中壇工作站詢問為何施作水泥牆阻擋灌溉用水，站方只回覆說是上級交代，無法清楚說明封圳原因。農民只好找上高雄市議員朱信強陳情，朱信強說，他多次詢問同樣得不到答案，請水利會到現場會勘也不理，不解水利會怎麼會如此蠻橫。

不甩抗議 水利會中壇站人員神隱

大批農民昨天上午集結在遭封水圳現場抗議怒吼「毀我良田」後，見不到水利會派人說明，臨時決定前往水利會中壇工作站抗議，但農民到場卻發現水利會在上班時間辦公室空蕩蕩，讓農民撲空，農民怒說要向監察院陳情。到場協助的美濃區長鍾炳光去電水利會站長，站長原本答應要去議員服務處說明，但過不到半小時又推稱公務繁忙沒空去。

水利會指為截彎取直確保水量

水利會昨午發出聲明，指今年四月間與前美濃鎮長羅建德研議討論，考量原水路蜿蜒長度約一百八十公尺不易放水，故截彎取直從南側獅子頭圳二幹線新增設水門直接引水，並於分線上游分水處封閉，讓上游水路的水可以直接灌溉至幹線補助分線水量，截彎取直以最短距離取水。

另亦考量幹線水量不足時或乾旱水位驟降時，幹線經由水門流入四分線的水恐不夠，水利會依取水專業考量，利用截彎取直，確保水量充足以嘉惠農民灌溉取水；朱信強不實指控農民無水灌溉，明顯誤導民眾視聽；且前鎮長羅建德於上月辭世屍骨未寒，讓人不禁聯想是否政治操弄，將保留法律追訴權。

議員質疑有無舊圳土地承購圖利

朱信強看到水利會發出的聲明後，反嗆水利會模糊焦點，農民無水可用是事實，不解為何扯到政治力和已故的前美濃鎮長、農田水利會前秘書羅建德身上，且根據「農田水利會財產處理要點」，水利會廢除舊圳後，舊圳附近的水利地不再有水利用途，可以優先讓鄰近的民眾承購，質疑是否有圖利特定人士之嫌，水利會才應該說清楚講明白。

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