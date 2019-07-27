越夜越嗨 大溪關公遶境落幕

2019-07-27

〔記者許倬勛／大溪報導〕昨天是農曆六月廿四日關聖帝君（關公）聖誕，卅一組在地「社頭」組成遶境隊伍，出動神轎、上百尊大仙尪仔、神將陪同關老爺出巡，前、昨兩天的遶境活動從早high到深夜，湧進上萬人次共襄盛舉。

大溪區同人社在一九一七年製作第一頂神轎，開啟居民自發性遶境以感謝關聖帝君庇佑的民俗傳統，市長鄭文燦昨清晨六點抵達普濟堂祭拜，並陪同同人社迎接「老祖」（最久遠的關公神像）。同人社遶境隊伍早上七點自普濟堂出發，行經月眉、美華、三層、頭寮、內柵等地區，直到深夜才返回普濟堂。

其他的遶境隊伍則於上午八點陸續出發，神將及大仙尪仔沿途敲鑼打鼓、表演，從傍晚開始人潮漸增，信眾夾道圍觀，經過自家門口或親戚朋友家門口，神將跳得更是賣力；另外，由大溪區木器同業組成的協義社，社內特別的陣頭為墨斗陣，以彰顯墨斗為木器業的生財工具，今年逢「百歲生日」，社頭成員熱烈慶祝，所到之處瀰漫歡樂氣氛。

為期兩天兩夜的遶境，一直到今天凌晨圓滿落幕，在大溪武德殿舉辦的「大溪大禧」神將與神將腳特展，則將持續至八月四日止。

鄭文燦表示，市府規劃於大溪農會舊肥料倉庫成立社頭文化館，由大溪木藝生態博物館推動中，期盼藉此傳承台灣的傳統文化，展現大溪區百年陣頭文化的魅力。

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