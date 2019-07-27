泳池、三溫暖金牌水質評鑑 桃園23家業者獲認證

2019-07-27

〔記者謝武雄／桃園報導〕為確保公共泳池、三溫暖優良水質，市府衛生局從二○一七年起推動「金牌水質認證計畫」，當年共有廿一家業者獲得認證。由於認證為期兩年、至今年七月卅一日截止，市府又持續針對全市公共泳池、三溫暖進行評鑑，今年共有卅五家業者參加評核，結果有廿三家獲得認證，包括桃園、中壢國民運動中心等，市府昨在綜合演藝廳舉行頒獎典禮，市長鄭文燦也呼籲民眾，游泳時最好確認是否有認證標誌。

35家參與 認證2年為限

鄭文燦表示，獲得金牌水質認證標章的泳池與場館，包括水質含氯量、生菌數等，都必須在標準值以下，大家可以放心游泳，健康又健身；另游泳教育對大家來說非常重要，現在各家館舍增加的游泳池很多，有些旅館、學校、度假村等都有游泳池，代表游泳已是全民運動，希望游泳教育可以推廣到老年人和幼兒，讓大家都喜歡游泳。

衛生局長王文彥表示，今年共有卅五家業者參加評核，除須符合「營業衛生管理自治條例」規定，衛生局也聘請專家至營業場所，針對業者水質管控的標準作業流程、相關水質檢測紀錄及自主管理檢查情形進行綜合評量，最後有廿三家業者獲「金牌水質認證」標章，認證期限同樣為期兩年、至二○二一年七月卅一日止。

衛生局表示，每月皆會定期前往各游泳池、溫泉及三溫暖業者進行水質檢驗，督促業者落實自主管理工作，維持良好水質衛生，藉由推動金牌水質認證計畫，強化業者衛生管理知能，帶動相關產業提升自主管理之水平；廿三家認證業者名單，民眾可至衛生局網站查詢。

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