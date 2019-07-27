釋四大利多 竹市7月起 調降房屋稅

2019-07-27

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市政府昨天召開不動產評價委員會，決議多項房屋稅調降措施，包括全面凍漲房屋標準單價、地段率及新建電梯稅額取消等，自七月起實施，未來三年內至少有一萬四千多戶受惠，房屋稅收減少約一千三百多萬元。

房屋標準單價、地段率全面凍漲

昨天會中決議的重要調降措施，包括七月起，電梯設備稅額全數取消、房屋標準單價及地段率全面凍漲以及二○一六年七月以後新、增、改建完成建物，適用新的折舊率。各種構造房屋調高折舊率幅度介於零點一七至二點一四％。

調高各種房屋折舊率最高至2.14％

例如鋼骨造、鋼筋混凝土造房屋，折舊率由原每年一％提高至一點一七％，殘值率由四十％降至廿九％，市民在房屋稅的負擔，將逐年減輕。預估明年約七千七百餘戶受惠、稅額減少約卅七萬餘元。

此外，取消國際觀光旅館、百貨公司及大型商場、影劇院及遊藝場所、十層樓以上建築物，裝設中央系統型冷氣機、電扶梯及室內游泳池或屋頂游泳池等設備的標準單價加價規定。

2016年以後之新建電梯稅額取消

新竹市長林智堅表示，因應高齡化社會長者移動所需及全面照顧行動不便、身障者需求，自今年七月一日起，新建電梯稅額將全數取消，且溯及二○一六年七月一日以後起課之電梯。

以建物裝設載客數六人的五樓電梯為例，一年約可省八千餘元；如為營業使用電梯則可節省二萬餘元。

家有身心障或長者也免電梯稅

不過，由於二○一六年六月三十日前裝設的電梯仍需每年課稅，擔任不動產評價委員的市議員黃美慧、張祖琰昨天在會中提議，應照顧身心障礙者與高齡長者，免收電梯稅，獲得其他委員支持，最後通過如有身心障礙者或七十歲以上高齡長者設於同一戶籍內， 納稅義務人可申請電梯稅額全免，盼能減輕更多家庭負擔。

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