卓蘭高接梨、葡萄8/10促銷 限量搶購

2019-07-27

〔記者張勳騰、蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣卓蘭鎮高接梨及葡萄受今年天候影響，產量減少，但品質不變，卓蘭鎮公所八月十日將舉辦卓蘭水果季宣傳促銷暨展售活動，安排水果禮盒限量買一送一的活動，還有摸彩及客家美食免費品嘗，大獎有日本沖繩來回雙人行機票，鎮長詹錦章邀請鄉親一起在螢光音樂下歡度盛夏時光 。

卓蘭鎮農會推廣部主任蘇春蓮指出，卓蘭鎮高接梨種植面積約九百公頃、葡萄約四百七十公頃，素有「水果王國」之稱，惟今年受天候影響，高接梨減產二成、葡萄約四成，但品質不受影響，高接梨依果粒大小每台斤五十至一百元，葡萄每台斤六十至一百元。

卓蘭水果季宣傳促銷暨展售活動八月十日將在卓蘭鎮獅子會館登場，昨天在苗縣府第一辦公大樓舉辦行銷記者會；立委徐志榮、苗縣府參議許滿顯、議員楊恭林、卓蘭鎮長詹錦章等人與會，與會貴賓將卓蘭水果融入了客家料理，製作出今夏最消暑的甜品水果三角圓，當天提供鄉親品嘗。當天上午十點及下午二點有水梨及葡萄買一送一限量搶購。

此外，浪漫台三線是中央致力推動的政策，而位於台三線的苗栗縣頭份市擁有不少茶園，栽種東方美人茶，水保局昨舉辦全國夏季東方美人茶評鑑競賽頒獎典禮，希望讓茶農互相交流，提升製茶技術。

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