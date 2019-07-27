公館段10月完工 台6線盼重回觀光大道

2019-07-27

〔記者彭健禮／苗栗報導〕台六線苗栗縣公館鄉路段，長六公里，但路面年久失修，整體老舊不平，立委徐志榮爭取公路總局七千七百萬元經費，展開道路品質改善，公路總局苗栗工務段預計十月中旬前可完工。由於苗栗縣政府於公館鄉出磺坑正進行客家文學花園、浪漫出磺坑等計畫，徐志榮也期許，工程完工後，除提供舒適行車感受，也配合苗縣府計畫，再度成為縣內觀光大道。

台六線公館鄉路段，為昔日苗栗交流道通往大湖鄉的主要幹道，每逢假日遊客車潮路經，公館鄉也憑山林田園特色，發展出黃金小鎮、打鹿坑等景點，儼然為觀光道路。不過，台七十二線東西向快速道路通車後，取代了台六線的交通乘載，台六線退居為替代道路，黃金小鎮等人潮不如以往。

結合客家文學花園、浪漫出磺坑

苗縣府透過前瞻計畫，爭取文化部、客委會經費補助，並與台灣中油公司合作，於公館鄉出磺坑地區，執行客家文學花園、浪漫出磺坑計畫，並藉此刺激黃金小鎮、打鹿坑，甚串連獅潭鄉老街等，打造觀光廊道。

不過，台六線公館鄉路段，路面年久失修，整體老舊不平，經徐志榮向中央爭取，獲公路總局七千七百萬元經費，展開道路品質改善。

石圍牆到公館國小路段已經完工

苗栗工務段表示，工程分兩段進行，第一段為台六線廿四公里的公館鄉福基到卅一公里的獅潭鄉汶水，目前已完工；第二段為台六線十八點五公里的公館鄉鶴岡口到廿四公里的公館鄉石圍牆，目前石圍牆到公館國小路段已完工。

苗栗工務段表示，剩下的路段為公館鄉鬧區部分，因道路品質改善包括人手孔蓋下地，正與各事業管線單位協調，預計十月中旬完工。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法