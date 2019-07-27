南投縣草屯獨居翁過世 警找到失聯子送終

2019-07-27

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕南投縣草屯鎮七十歲張姓獨居老人上週因病過世，歷經兩段失敗婚姻的他與親人失聯數十年，因買塔位、辦除戶需直系親屬辦理，復興派出所警員簡惠民鍥而不地找到老翁第二段婚姻生的兒子，其子感慨地說，三十年沒有父親音訊，想不到再見卻是為他送終。

張姓老翁雖自己居住，但有姪子輩住在附近，生活起居有親友關心，他過世後，親友原打算合力他辦後事，但因戶政資料顯示他有兒女，必須由其直系血親，幫他辦理除戶和買塔位等事宜。

張姓老翁的親友只好求助轄區的復興派出所，警員簡惠民幫忙查詢相關資料，由於其第一段婚姻生的女兒改過名字，無法立即找到人，幸好第二次婚姻生的兒子名字未改，如願找到。

張姓老翁的兒子住在台中市，距離生父住處僅隔數十公里，但他說，父母離婚時他才四歲，三十年不見，想不到再見面是為他送終。

警員簡惠民後來也找到老翁的大女兒，並讓大女兒與同父異母弟弟通上電話，姊弟倆很感謝簡惠民他們為父親盡最後的孝道，將一起為父親辦後事。

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