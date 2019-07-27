基隆田寮、旭川河 8月動工整治

2019-07-27

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市田寮河與旭川河水質淨化工程日前完成發包，預計八月動工，將和台中的柳川、綠川一樣，採用礫間處理工法，營造親水空間。環保局表示，期待一步步改善基隆港水質，不再惡臭。

此外，市府也爭取旭川河二期截流工程與景觀營造、田寮河景觀設計、西定河現地水質改善規劃費共七千六百多萬元，中央已經在六月底核定。

淨化水質 採「礫間」工法

田寮河和旭川河是基隆港兩大污染水源，田寮河岸是民眾重要休閒場域；旭川河口就在海洋廣場旁，賞景民眾經常聞到飄來惡臭。

市府爭取田寮河、旭川河及旭川河上游的南榮、西定河水環境改善工程，逐步改善基隆港水質，多次流標，日前田寮河與旭川河的水質淨化工程終於發包出去，南榮河的水質淨化等工程還要再檢討項目再發包。

打造景觀與親水空間

環保局水質及土壤防治科長林嵐表示，田寮河與旭川河將引進日本礫間工法來淨化水質，利用「生物膜」處理方式，消滅水中污染物以淨化水質。台中的柳川和綠川就是採用礫間處理方式來淨化水質。

市府將在東明路加油站、自來街沉砂池附近分別設置礫間處理設施，將污水引入礫間處理設施，再將淨化之後的水排入河中。這些礫間處理設施都採地下化設置，地面上再營造綠化景觀、休閒空間。

林嵐表示，除了做河水淨化、景觀改造之外，還搭配工務處污水下水道接管，整體改善基隆港水質。

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