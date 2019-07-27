中廣花蓮台 將打造聲音藝術文化館

2019-07-27

〔記者王峻祺／花蓮報導〕前身為日治時期「花蓮港放送局」的中國廣播公司花蓮廣播電台，二○一五年被花蓮縣文化局登錄為「歷史建築」，去年剛完成歷史沿革、建築特色等「調查研究」，今年則正式進入建物「規劃設計」，因移交文物包括多項錄音設備，加上原建築隔音功能，監造執行公司擬打造極具原住民特色的「聲音藝術文化館」。

中廣花蓮台成為花蓮歷史建築後，二○一八年經文化部歷史場景再造計畫核定通過「花蓮市太平洋臨港廊道歷史場景再現計畫」補助，針對美崙溪口日式歷史建築群進行修復再利用，共獲得三年二．四億元經費，包括活化占地五千一百五十二平方公尺中廣花蓮台的三千四百萬元。

中廣花蓮台主體結構興建於日治末期，為磚木混合一層樓建築，約逾七十年歷史，與花蓮首座登錄為歷史建築的松園別館，相距不到一百五十公尺，加上鄰近臥松園區、步道、列管老樹及將軍府建築群等景觀，文化局有意串聯並規劃，再現整體園區風華。

花蓮縣文化局文化資產科長黃用斌說，中廣花蓮台除登錄的建築物，還包括二座（FM及AM）高架發射台鐵塔、盤式混音式錄音設備、歷年金鐘獎獎座、獎牌、中廣自製真空管發射器、MD卡式錄音帶等文物。

他說，加上調查研究成果中的歷史沿革，詳細記錄花蓮放送局從日治時代設台到目前的發展脈絡，宛如一部「電台史」，監造執行的承熙建築師事務所提出「花蓮廣播聲音藝術文化館」為發展方向，昨舉行第一次社區居民座談會，由建築師詹益榮說明計畫內容。

黃用斌說，監造執行單位計畫以「迴盪山海之間，母語的記憶聲音」為重要核心價值，融入原住民文化特色，並呼應古蹟建築所處的歷史、文化、時間與空間的整合脈絡；由於錄音室受○二○六地震影響導致牆面龜裂，也會一併修補；預計明年投入全區修復及再利用工程，明年底修復完成，盼帶動周邊整體藝文發展。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法